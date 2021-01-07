شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصرى .. "كومبارس" و "فيلم فاشل" ملخص مشوارها فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الممثلة والراقصة سما المصرى دائما إثارة الجدل، بالمشاهد المبتذلة والتصريحات الصادمة، والفيديوهات التى تبثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، مما وضعها فى موقف حرج وعرضها للاتهام بالإغراء والتحريض على الفسق والفجور.

ورغم إثارتها للجدل وتصرفاتها التى وضعتها محط الأنظار طول الوقت، فقد كان لـ سما المصرى مشوارا فنيا ليس طويلا، ولكنها ظهرت في عدة مشاهد في السينما والتلفزيون، وكان أول ظهور لها في عام 2004 بمشهد واحد في فيلم "صايع بحر" بطولة النجم أحمد حلمى، لم تنطق أى كلمة خلال المشهد واقتصر دورها على تجسيد فتاة في الترام تتعرض للمعاكسات من بطل الفيلم.

ثم ظهرت على الشاشة مرة أخرى عام 2008 فى فيلم "الدادة دودى" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، في مشهد جمعها بالفنان الراحل حسن مصطفى وجسدت دور نوسة فتاة الليل.

وظهرت في مشاهد لا تتعدى 3 دقائق في فيلم "نظرية عمتى"، بطولة الفنانة حورية فرغلى وحسن الرداد، وفيلم "بنتين من مصر"، بطولة زينة وصبا مبارك، ومسلسل "إمبراطورية مين"، بطولة النجمة هند صبرى.

وفي خطوة جريئة، قدمت فيلم من إنتاجها وبطولتها عام 2012 بعنوان "على واحدة ونص"، و كان اسم سما المصرى قد أصبح معروفا بعد ثورة 25 يناير بعد أن قررت إثارة الجدل بأعمالها الفنية التي تضمنت الإغراء بشكل أساسى، ورغم فشل الفيلم إلا أنه أحدث ضجة كبيرة لما تضمنه من مشاهد وألفاظ لا تتوافق مع تقاليد وقيم المجتمع، ودارت أحداث الفيلم حول حورية التى يحاول زوج خالتها الاعتداء عليها فتضطر للهرب منه وتلجأ لصديقتها التي تساعدها فى الالتحاق بإحدى الجرائد، وتعمل صحفية تحت إشراف صحفى يدعى أكرم يجبرها على ممارسة الرذيلة وتتورط معه، فتجد نفسها تعمل راقصة في ملهى ليلى، وتتوالى الأحداث حتى تكتشف عصابة كبيرة لتهريب الآثار وتساعد في القبض عليهم.