شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال عن وحيد حامد: أول من قدمنى للسينما وتأثرت نفسيا برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ياسر جلال إنه عاش على مدار الأيام الماضية فى حالة نفسية سيئة جعلته يحرص على التواجد بمفرده، وذلك بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، موضحا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن السيناريست الكبير الراحل أول من قدمه للسينما وذلك من خلال فيلم "النوم فى العسل"، من بطولة النجم الكبير عادل إمام، وكان وقتها نجله مروان مساعدا للمخرج الكبير شريف عرفة فى الفيلم نفسه.

وأضاف النجم ياسر جلال فى تصريحاته: "فتحت عنيا والأستاذ وحيد حامد كان صاحب والدى المخرج المسرحى جلال توفيق، وكان من أوائل المسرحيات التى شاهدتها فى حياتى، كانت مسرحية "7 تحت الشجرة"، تأليف الأستاذ الكبير وحيد حامد، وإخراج والدى جلال توفيق، وكانت إنتاج المسرح الحديث، وتم عرضها على مسرح السلام، ولى صور كثيرة معه وأنا طفل صغير لأنه كان بمثابة والد لى".

وتابع جلال قائلا:"سيظل الأستاذ وحيد حامد أحد أهم وأبرز أيقونات السينما المصرية والعربية، وسيظل يذكر التاريخ أعماله الخالدة التى عبرت عن قضايانا بشكل موضوعى ومهم، وكنت وسأظل أتعلم منه معنى الفن والإخلاص، فأنا لم أنسى أيضا محبته لى عندما نجحت أولى بطولاتى من خلال مسلسل "ظل الرئيس"، ففوجئت به يهنأنى بكلمات أخجلتنى وأسعدتنى للغاية"، وأقدم خالص العزاء لنجله المخرج السينمائى الكبير مروان حامد، وزوجته الإعلامية القديرة زينب سويدان".

كان الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد قد تحدث فى تصريحات سابقة عن بداياته الفنية، حيث قال: "كنت مفتون بالمسرح تماما وبدأت محاولات الكتابة للمسرح وبدأت أتعرف من نجوم المسرح القومي في ذاك الوقت وبدأوا يقولو في ولد بيكتب،

واستكمل الراحل وحيد حامد حديثه قائلا:"حتى بداية السبعينات روحت الإذاعة صدفة مع أصحابي وكانوا محتاجين حد يكتب مسلسل في أقل من أسبوع، وقولت لهم مبعرفش أكتب مسلسل إذاعي، وكان من بين أصدقائي الأستاذ جلال توفيق، إدانى نموذج لمسلسل إذاعى وقالي زي ده ونجحت محاولتي وكان المسلسل اسمه (شياطين الليل) وكان أول تعامل ليا مع النص الدرامي على المستوى الإذاعي والتلفزيونى، وبدأت بمسلسل كامل على عكس المعتاد، لأن كان النظام نبدأ بربع ساعة ونتدرج وهكذا، وكنت أول مرة أشوف الفنان الكبير محمود مرسي والفنانة سماح أيوب، اللذين كانا قامات في المسلسل".

يذكر أن الكاتب الكبير وحيد حامد توفى السبت الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، وتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.