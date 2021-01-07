شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين بعد أزمة الشافعى ورامى صبرى: لن أقبل غير الاعتذار فى العلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الشاعر الغنائى تامر حسين، مجددا على الخلاف الدائر بين الفنان رامى صبرى والملحن عزيز الشافعي، وذلك بعدما نفى الفنان رامى صبرى، وجود خلاف بينه وبين الهضبة عمرو دياب، وأن المنشور الذى كتبه بالأمس كان له علاقة بالملحن عزيز الشافعى.

وقال تامر حسين عبر فيسبوك: "السيرة الذاتية واسمك وسمعتك (الفنان الحقيقى) بيبنيهم فى سنين عشان يكوِن المصداقية تلاقى ناس لوجه الله بتدافع عنه وعن أخلاقه وعن مبادئه مش محتاج التراس ودفع فلوس وأكونتات وهمية تنشر الباطل والله، دول 10 أكونتات أو 14 أكونت قصاد آلافات المحترمين الطبيعيين ومن غير أى وسيط".

وأضاف: "لن أقبل غير الاعتذار فى العلن عن كدبه غير أخلاقية زى ما الغلط حصل فى العلن ومش عيب نعتذر فى الغلط مفيش كبير على الغلط".



تامر حسين

الفنان رامى صبرى، كان قد كتب عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، قائلا:" "عمرو دياب، فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد، وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللى نزلته أمس، ليس له علاقة بعمرو تماما، إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين، شكرا".

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين، علق على الخلاف الدائر بين الملحن عزيز الشافعى والمطرب رامى صبرى، مدافعا عن الملحن عزيز الشافعى، قائلا: "أنا شايف إن فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيا ومعنويا ،دى شهادة حق، ومش شايف تماما اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى".

وكتب الشاعر الغنائى تامر حسين عبر حسابه الشخصى على فيسبوك: "ردا على شكرا والمُهاترات اللى بسمعها.. أولا ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ ايه الغرض؟ ثانيا... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده.. مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق".

وفى وقت سابق، رد الشاعر والملحن عزيز الشافعى على كلام المطرب رامى صبرى بعدم التعامل معه قائلا على صفحته الفيس بوك : "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز" .

وأضاف: "رغم إن كلامه كله مالوش أى اساس من الصحة، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللى عملناه، وبشكره على استجابته لطلبى وقرارى الشخصى اللى بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تانى و نكتفى بنجاحاتنا" .

وكان قد أعلن المطرب رامى صبرى عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتانى مرة الملحن عزيز الشافعى يأخد أغنية منى واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تانى وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعى والموزع، أغنية شكرا كده للى سبنا وأغنية ذى مانتى لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".