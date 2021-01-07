شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تدعم حورية فرغلى: الجميلة من الداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد على دعم النجمة حورية فرغلى، خلال الأزمة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين، بسبب كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات.

ونشرت هنا الزاهد، صورة لحورية فرغلى، عبر خاصية استورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: الجميلة من الداخل والخارج حورية.



هنا الزاهد

وكانت الفنانة حورية فرغلى، قالت فى تصريحات لليوم السابع إنها تعانى من الوحدة والاكتئاب، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، لكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها.

وأوضحت حورية لـ"الخليج 365"، أنها لم ترَ نفسها فى "المرآة" لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى فى المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى .

وتابعت حورية، أن هناك شخصيتين فقط هما اللذان يبادران فى السؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها وتتحدثا إليها فى أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبون منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا .