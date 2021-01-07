محمود العسيلي يهاجم بعض الجمهور: "الفكر المتدني لأصحاب بعض التعليقات تصدمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقد الفنان محمود العسيلي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتركون تعليقات مسيئة على السوشيال ميديا.

وغرد "العسيلي"، عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "في مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمني وبيذهلني المستوى المتدني من الفكر عند البعض ومش بس الفكر لأ، المشكلة في فقدان الهوية".

وتابع: "ومتفهمش هما إرهابيين من القاعدة، ازدواجية التعصب وكبت، شاشة سودا مستخبيين وراها في الضلمة و لو شافوا النور هيتحرقوا".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي، أغنية "دنيا جديدة" التي تعاون فيها مع الفنان أمير عيد، وتم طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان أمير عيد، وتوزيع شريف مصطفى.