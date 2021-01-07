إدعوله.. الحالة الصحية للمخرج مرقس عادل بعد نقله العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالب السيناريست محمد سيد بشير الجمهور بالدعاء للمخرج مرقس عادل بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، كتب سيد بشير قائلًا: "النهاردة قدرت أتواصل مع مرقس عادل من داخل المستشفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يتم شفائه على خير يارب كتير وربنا يقومه بالسلامة".

وعن حالته الصحية قال "بشير": "واضح إن الموضوع صعب قوي، خدوا بالكم يا جماعة وربنا ما يكتب على حد أبدًا الظروف دي، إدعوا له كتير جدًا يمكن في حد منا دعوته مستجابة".

ودخل المخرج مرقس عادل مؤخرا إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.