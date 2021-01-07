فن ومشاهير

المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" عن الانتهاء من تصوير فيلم العرائس " لما أكبر "

فكرة وسيناريو "خالد جمال"، إخراج "سامح الشرقاوي" .

تدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكر إلى أن يصل إلى هدفة، وتؤكد فكرة الفيلم على ضرورة الاهتمام بالدراسة.

جدير بالذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونترة "منار حسني" مدير عام الإنتاج ، تصميم عرائس وديكور "رامي صبحي"، مدير تصوير " مينا مرزوق"، تحريك "رشا علي"

مدير إنتاج "احمد رفاعي"، مساعد مخرج "عمر فرج".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا