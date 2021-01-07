هل تتخلى كيم كارداشيان عن خاتم خطوبتها الماسي الذي تبلغ قيمته 1,3مليون دولار في تسوية طلاقها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 10:41 مساءً - الطلاق الوشيك بين مغني الراب كانيي ويست البالغ من العمر"43 عاماً" ونجمة الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر"40 عاماً" موضع اهتمام الملايين من المتابعين،خاصةً وأن اتفاقية الطلاق لن تكون سهلة لتقاسمهما ثروة طائلة تقدر بما يزيد عن ملياري دولار وأملاك عقارية مشتركة تقاسما الإنفاق عليها.



كيم كارداشيان كشفت انتهاء زواجها بهذه الطريقة

كيم كارداشيان وابنتها نورث ويست



بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وموقع "هولا"،يبدو أن كيم كارداشيان عرفت أن زواجها الذي استمر لمدة 6 سنوات من كانيي ويست انتهى،حيث شوهدت قبل أسبوعين من إعلان وتسريب خبر طلاقهما من دون خاتم خطوبتها.

كما شوهدت نجمة الواقع كيم كارداشيان تحتفل بعيد الميلاد مع عائلتها وهي ترتدي زياً غريباً،وأقراطاً فريدة من نوعها،وصففت شعرها الطويل بتصميم ذيل الحصان للخلف،ولكن كان هناك شيء وحيد مفقود ،وهو خاتم الخطوبة وتبلغ قيمته "1.3"مليون دولار.

حيث قام كانيي ويست بتقديم عرض الزواج من خلال استئجار ملعب بيسبول كبير في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقدم مغني الراب كانيي ويست خلال طلبه الزواج من حبيبته آنذاك كيم كارداشيان خاتم خطوبة ماسي،صنف بقائمة خواتم الخطوبة الأكثر روعة لاحتوائه على ماسة نقية بالكامل لا تشوبها أي شائبة،ويصل وزن الحجر الماسي اللامع بالخاتم حوالي ال"15 " قيراطاً.

وكيم كارداشيان عموماً لم تعد ترتدي مجوهراتها الثمينة في الأماكن العامة منذ تعرضها للسرقة في باريس عام 2016.



لورا واسر محامية طلاق المشاهير ستنهي للمرة الثانية زواج آخر لكيم كارداشيان

كيم



وسرب مصدر مقرب من الثنائي كيم وكانيي ويست،أن كيم كارداشيان اختارت محامية طلاق المشاهير المعروفة لورا واسر للمرة الثانية لتسوية اتفاقية طلاقها القانونية من زوجها مغني الراب كانيي ويست.

وكانت كيم كارداشيان قد اختارت المحامية نفسها لورا واسر للمرة الأولى لإنهاء إتفاقية طلاقها الثاني من لاعب كرة السلة كريس همفريس عام 2011 بعد مرور 72 يوماً فقط على زواجهما.



اتفاق على تقسيم ثروتهما وأملاكهما المشتركة



قيل إن الثنائي كيم كارداشيان وكانيي ويست فكرا منذ العام الماضي بالطلاق،وبتقسيم ثروتهما وأملاكهما المشتركة منذ قررا العيش منفصلين لأشهر،فعاشت كيم وأطفالها الأربعة بمنزلهما العائلي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا،وأقام كانيي ويست في مزرعته الخاصة التي تقدر قيمتها ب14 مليون دولار في وايومنغ.

ولن يكون طلاقهما هادئاً كما بدأ بل متوقع أن يكون مثيراً وتراجيدياً بعد ما فجرته تصريحات وتغريدات كانيي ويست في "تويتر" من انتقادات وفضائح ضد زوجته وعائلتها التي قال إنه سئم منها ومن استعراضها الدائم.

وبالرغم من نشر خبر الطلاق الوشيك بين كيم وكانيي،إلا أن كيم كارداشيان للآن لم تقم بحذف صور زوجها كانيي ويست من حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 198 مليون متابع ومتابعة حول العالم،فهل تؤجل هذا الأمر إلى ما بعد طلاقهما رسمياً وقانونياً؟