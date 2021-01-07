كايت ميدلتون.. أهم مؤثّرة في مجال الموضة للعام 2020

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحمل كايت ميدلتون لقب دوقة كامبريدج ولكنها تستحق لقب ملكة الأناقة عندما يتعلّق الأمر بأسلوبها في مجال الأزياء، ولذلك تم اختيارها لتكون أهم مؤثّرة في مجال الموضة للعام 2020.

اعتمد اختيار كايت ميدلتون كأهم مؤثرات العام 2020 في مجال الموضة، على أرقام الأبحاث التي أجراها متابعوها للحصول على معلومات حول الإطلالات التي اعتمدتها. أما المرتبة الثانية في هذه القائمة فكانت من نصيب مقدمة البرامج هولي ويللوجبي، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب دوقة ساسيكس ميغان ماركل.

حصلت كايت ميدلتون على هذا اللقب نتيجة الاستفتاء الذي نظّمه موقع Love the sales البريطاني المتخصص بتحليل المبيعات على أساس الأبحاث التي يجريها الجمهور حول إطلالات المشاهير. الزي الأكثر شعبيّة الذي اختارته كايت خلال 2020 كان ثوبا مطبّعا بالأزهار يحمل توقيع العلامة الأسترالية Faithful the brand، ارتدته خلال شهر يونيو/حزيران الماضي. وهو نفد من الأسواق بعد 24 ساعة فقط وتسبب بارتفاع البحث عن العلامة بنسبة 112%.

لم تظهر كايت خلال العام 2020 سوى بشكل محدود في المناسبات الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا، وفضّلت عليها الإطلالات الافتراضية عبر موقعي “إنستغرام” و”زوم”. وهي أعادت خلالها ارتداء العديد من القطع كانت أصلاً موجودة في خزانتها، ومن أبرزها ثوب من الكريب الأصفر من توقيع دار Roksanda Ilincic سبق أن ارتدته خلال العام 2014 خلال رحلة إلى أستراليا. وهو رفع الأبحاث عن “أثواب الكريب الصفراء” على محركات البحث بنسبة 51 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي.

إطلالات كايت “الكاجوال” كانت الأكثر شعبيّة بين الجمهور، وقد ارتفع البحث عن “البلوزات المصنوعة من البرودري الإنجليزية” بنسبة 106% بعد أن ارتدت كايت إحداها، أما البحث عن “الكنزات الصوفيّة الناعمة” فارتفع بنسبة 67 بالمئة وارتفع البحث عن “المعاطف المطبّعة بالمربعات” بنسبة 32% بعد أن ظهرت بها.

لفتت دوقة كامبريدج الأنظار خلال العام 2020 بارتدائها مجموعة من الإطلالات نالت إعجاب الجمهور، منها ثوب أخضر مزيّن بالبريق من علامة The Vampire’s wife وثوب وردي تزينه نقاط البولكا السوداء من أرشيف دار Oscar de la Renta الأميركيّة.

وكان خاتم زفاف كايت الذي ورثته عن حماتها الأميرة ديانا احتلّ خلال العام 2020 لقب “أشهر خاتم زفاف على الإطلاق” وذلك من خلال استفتاء أجراه مجلس الماس الطبيعي وتناول 2000 مشارك فيه. وهو يتميّز بحجر من الزفير الأزرق يبلغ حجمه 12 قيراطاً تحيط به أحجاراً ماسيّة فاخرة.