من الصحة العالمية.. خبر “إيجابي” عن سلالة كورونا الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في خبر إيجابي نوعاً ما عن فيروس كورونا المتحور، أعلن رئيس فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا، لا تزيد على ما يبدو حدة الأعراض، لكنها “تثير قلق” قطاع الخدمات الصحية.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانس كلوغه، إلى “التحديات الجديدة التي فرضها تحور الفيروس”، مضيفاً أن المنطقة بصدد “نقطة تحول في مسار الجائحة”.

كما أكد أن 22 دولة رصدت السلالة الجديدة “المثيرة للقلق”.

إلى ذلك أوضح أنه “مع زيادة القدرة على الانتشار، وبنفس الحدة، تدق السلالة (الجديدة)، ناقوس الخطر. بدون زيادة التحكم لإبطاء تفشيها، سيتزايد التأثير على المرافق الصحية المرهقة والمضغوطة بالفعل”.

وبحسب جدول الرصد الخاص بالمنظمة، سجّلت أوروبا التي تضررت بشدة بالوباء، أكثر من 27,6 مليون إصابة و603 آلاف وفاة بالفيروس المستجد.

يذكر أن كورونا تسبب بوفاة 1,884,187 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

وأصيب أكثر من 87,162,540 شخصاً في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، تعافى منهم 54,233,100 مصاب على الأقل.