شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى: تعديل وزارى مرتقب خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، إن هناك تعديل وزارى مرتقب سيحدث خلال أيام عقب إنعقاد مجلس النواب، وتابع: "هناك تعديل وزيرى وشيك ومن الممكن أن يكون خلال أيام بعد انعقاد مجلس النواب".

وأضاف "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عدد من الوزراء سوف يغادرون خلال هذا التعديل، لافتاً إلى أنه ليس لديه معلومة هل سيكون تعديل وزارى أم تغيير عدد من الوزراء.