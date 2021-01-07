شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء حامد الشعراوى قائد حرس مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الخميس، اللواء حامد الشعراوى قائد حرس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد إصابته بأزمة صحية، وقد نعاه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عبر صفحات وحسابات "تويتر"، و"فيس بوك".

وكانت خبير لغة الجسد رغدة السعيد، كتبت عبر حسابها على تويتر"، "لا حول ولا قوة الا بالله ابن خالى اللواء/ حامد الشعراوي الحبيب وكبيرنا في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة .. الكورونا اخدت مننا كتير و منعتنا نودع ناس كتير قلما بطلب الدعاء لميت هنا بس ده غالي عليا اوي الله يرحمه".



رغدة السعيد على تويتر

وكان اللواء الراحل حامد شعراوى قد التحق بقوات الصاعقة بعد تخرجه في الكلية الحربية، وشارك في مهام قتالية بحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 1973.