شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون بمجلس النواب يتحركون لعزل الرئيس ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العضو الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس اليوم الخميس لعزل دونالد ترامب من السلطة بعد هجوم انصاره على مبنى الكونجرس، وقال سيسيلاين على تويتر "إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونجرس الأمريكى".

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".