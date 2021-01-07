شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة إطلاق موقع إلكترونى لصرف 500 جنيه للأسر غير القادرة.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "الخليج 365" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة تكذب شائعة إطلاق موقع إلكترونى لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، حيث نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة.

500

جنيه للأسر غير القادرة

الحكومة تكذب شائعة إطلاق موقع إلكترونى لصرف منحة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة.

رانيا محمود ياسين تشارك فيديو لوالدها يهنئ فيه الأقباط بعيد الميلاد

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو لوالدها النجم الراحل محمود ياسين، يهنئ خلالها الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث قال فى الفيديو "أحمل لكم كل المحبة والتقدير الأخوة المسيحين.. المسلمين والمسيحيين أبناء هذا الوطن ربنا يعيد عليكم كل الأيام بالصحة والسعدة ودايما اشقاء واحباء"، فيما علقت رانيا على الفيديو قائلة، "عيد مجيد سعيد على كل مصرين مسيحيين ومسلمين دايما متجمعين فى الأعياد على خير يارب كل عام وانتم بخير أخواتنا العزاز.. رحمه الله عليك يا أبى".

غرامات بالجملة علي مصطفي محمد وفرجانى ساسى واوباما في الزمالك

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أشرف قاسم المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم تغريم كل من يوسف أوباما ومصطفي محمد لاعبا الفريق ماليا لظهورهما إعلاميا دون الحصول علي موافقة وأذن مكتوب من إدارة النادي، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي بعودته الأربعاء الماضي من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول علي أذن من الإدارة.

500

جنيه للأسر غير القادرة

القوى العاملة تحذر من مواقع زائفة تروج لصرف منحة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق القوى العاملة موقع إلكترونى جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء.

انتقال السلطة يمثل نهاية أعظم فترة فى تاريخ الرئاسة الأمريكية

ترامب:

في أول اعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن انتقال السلطة يمثل نهاية لأعظم فترة في تاريخ الرئاسة الأمريكية، لكنه بداية لمعركتنا من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

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كوميكسات ساخرة من احتجاجات مؤيدى ترامب أمام الكونجرس

الربيع الأمريكي

اتجهت أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الامريكية، منذ أمس، بعد أحداث الشغب والتظاهر لانصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وتفاعل المصريون مع أحداث الاحتجاجات الامريكية واقتحام الكونجرس بطريقة ساخرة بمجموعة من الكوميكسات الطريفة التى تسخر من المشهد السياسى فى امريكا.

4 اعتبارات ترجح اختيار عناصر قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

أرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة الأولية للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تم قيد 35 لاعبا على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعبا يوم 23 يناير الجاري، لتكون القائمة النهائية للاعبين المشاركين في مونديال الأندية.

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أشهر الأخيرة فى عقده مع الزمالك

ساسى يبحث عن نادٍ لشراء الـ

كشف مصدر داخل نادى الزمالك إجراء التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون عدة اتصالات ببعض مسئولى أندية الإمارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضى بشراء الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد ساسى مع الزمالك ويرحل عن النادى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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عار عليك دونالد ترامب

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أنت سيئ سيئ

نجيب ساويرس عن احتجاجات الكونجرس

عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن استيائه من مشهد عنف التظاهرات أمام الكونجرس الأمريكى، وغرد ساويرس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية هي معقل الديمقراطية .. إذا فشلت العالم يفشل.. لم أفكر أبدًا في عدم رؤية التاريخ الذى تبدو فيه أمريكا كدولة من العالم الثالث"، وانتقد سياسة ترامب، "عار عليك دونالد ترامب.. أنت سيء سيء".

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سماح

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بتضحك وتسلم وتداعب زوار حديقة الحيوان احتفالا بعيد الميلاد

الدب

شهد بيت "الدب" بحديقة الحيوان إقبالا من زائرى الحديقة لالتقاط الصور التذكارية مع الدببة وتقديم لهم الطعام، وحرص حارس بيت الدب التى يناديها بـ"سماح" على مداعبة الجمهور من خلال عروض مختلفة للدبة "سماح" لجذب الزوار، ويتزامن ذلك مع توافد الأسر المصرية، على حديقة حيوان الجيزة، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالأسعار العادية للتذكرة 5 جنيهات فقط.

المتحف المصرى الكبير ينتهى من إقامة أول مسلة معلقة فى العالم

قالت مصادر من داخل وزارة السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء من إقامة المسلة المعلقة أمام واجهة المتحف المصرى الكبير، بعد ترميمها، حيث أصبحت الأن وحدة واحدة، والتى سيراها الزوار قبل دخول المتحف

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كيلو سبائك ذهبية بالمطار أخفاها راكب قادم من الكونغو داخل أكياس سكر

ضبط

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 كليو سبائك ذهبية مع راكب فور وصوله من الكونغو، أخفاها داخل أكياس السكر وثمار «الأفوكادو» وعلب الشيكولاتة، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالسبائك دون الإفصاح عنها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وقامت الجمارك بحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية وتلاشى الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات الأمنية منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن

ترامب:

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن.

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بنس

بايدن حصل على

306

من أصوات المجمع الانتخابى الأمريكى

قضى الأمر

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ليفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ عهدة جديدة فى العشرين من الشهر الجارى.

وصول جثامين المعتمرين المصريين الثلاثة المتوفين بالسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، أسر جثامين المصريين الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم فى حادث مرورى فى السعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن الجثامين وصلت على متن طائرة الخطوط السعودية، وأن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في تمام ساعة 8:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

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فى امريكا بعد فوضى اقتحام الكونجرس

إقالة ترامب الان

أثار الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حالة من الفوضى فى الشارع الأمريكي، بعد دعوته ودعمه للتظاهر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.