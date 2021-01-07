شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع للمتقاعسين عن سداد الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع لأى مشترك يتقاعس عن سداد فواتير الاستهلاك بحد أدنى فاتورتين، مؤكدا أن هذا القرار جاء للحفاظ على حق الدولة، وعدم تراكم المديونيات التى تتسبب فى عجز مالى كبير بشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر لـ ”الخليج 365”، أن استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع ليس عقاب للمواطن، ولكنه من منطلق الحرص على مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين لعدم تراكم مديونيات جديدة عليهم، موضحًا أن هناك تعليمات لشركات التوزيع بتقسيط المديونيات على المشتركين يتم خصمها من عمليات الشحن.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل، الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها وخاصة بالأحياء الشعبية، مؤكدًا على أنه تم التوجيه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.