شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى يعلن قواعد صرف "شنطة" العلاج للمصابين بكورونا فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة التأمين الصحى، قواعد صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليا من مستشفيات هيئة التأمين الصحى، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات فى سجل العزل المنزلى ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمينى والرقم القومى.

وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلى على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالى من صيدلية المستشفى.

وشملت الضوابط تسليم المريض شنطة العلاج وورقة مرفق بها التعليمات وإرشادات العزل المنزلى كما يتم التواصل مع مرضي العزل ومتابعتهم تليفونيا من خلال فرق متابعة الحالات داخل المستشفيات.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أنه يتم صرف علاج كورونا لمنتفعى التأمين الصحى وغير المنتفعين مجانا ويتم تحديث العلاج فى حالة تحديث البروتوكولات من قبل وزارة الصحة.