شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التأمينات: انتظام صرف معاشات يناير بماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الكهرباء: استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع للمتقاعسين عن سداد الفواتير

الصحة: 79.6% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

غدا طقس دافئ نهارا وشبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالعاصمة 15 درجة

وصول جثامين المعتمرين المصريين الثلاثة المتوفين بالسعودية

الكهرباء ترصد 555 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

حديقة الحيوان: إجمالى عدد الزوار اليوم 3 آلاف و500 زائر

التأمينات: انتظام صرف معاشات يناير لجميع الشرائح بماكينات الصرف الآلى

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف تهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بأعياد الميلاد

القوى العاملة: 304.5 مليون جنيه معاشات ومستحقات المصريين بالأردن فى 2020

القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 85 شاباً بكفر الشيخ

وزيرا التعليم العالى والاتصالات يتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية

التعليم: تحويل مناهج التعليم الفنى لنظام الجدارات مع حلول 2022

التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المعلمين أثناء بالعمل