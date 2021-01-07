حسين الجسمي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن تلقِّيه الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، معرباً عن فخره بقيادة الإمارات التي تولي صحة الإنسان اهتماماً بالغاً.



وقال الجسمي، اليوم، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".