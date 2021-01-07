فن ومشاهير

حسين الجسمي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن تلقِّيه الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، معرباً عن فخره بقيادة الإمارات التي تولي صحة الإنسان اهتماماً بالغاً.

 

وقال الجسمي، اليوم، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19".

 

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا