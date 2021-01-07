ناجي أسطا يعلن إصابته بفيروس كورونا: “انتبهوا عحالكن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم اللبناني ناجي أسطا عن إصابته بفيروس كورونا، كاشفاً أنّها “فترة صعبة وبتمرق”.

وغرّد ناجي أسطا عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” قائلًا: “نتيجة فحص الـPCR طلعت من كم يوم إيجابية وبلغت كل المقربين اللي خالطتهن. فترة صعبة وبتمرق على خير ان شاء الله. انتبهوا كتير على حالكن”.

نفيد بالذكر أن ناجي أسطا طرح منذ فترة أغنية “شو صعب القرار” من ألحانه، كلمات مازن ضاهر وتوزيع رامي العلم، معبّرًا من خلالها عن حال اللبنانيين وأبناء جيله بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في مرفأ بيروت وسرق أرواحًا عزيزة وخلّف دمارًا كبيرًا.

كما كان قد أصدر في بداية موسم الصيف المنصرم أغنية بعنوان “أقرب شخص” على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مازن ضاهر ولحن فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج سعيد الماروق.