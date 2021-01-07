“أميركا هل أنتِ بخير؟”.. هوليوود تردّ على الاحتجاجات في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: مع بدء الكونغرس في فرز أصوات الهيئة الانتخابية يوم الأربعاء 6 كانون الثاني (يناير)، اقتحم مئات المتظاهرين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلن قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي عن وفاة أربعة أشخاص إثر الاقتحام وإصابة 14 شرطياً، كما تمّ اعتقال 52.

وتم إجلاء أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم نائب الرئيس مايك بينس الذي كان يترأس الجلسة المشتركة للكونغرس. وغرّد الأخير: “العنف والدمار اللذان يحدثان في مبنى الكابيتول الأميركي يجب أن يتوقفا الآن. على أي شخص معني احترام الشرطة ومغادرة المبنى على الفور”.

ومع استمرار تطور الوضع، ناشدت شخصيات سياسية أخرى مثل الرئيس المنتخب جو بايدن بوضع حد لأعمال الشغب. وقال خلال خلال خطاب ألقاه من ولاية ديلاوير: “هذه ليست معارضة بل إنها فوضى. أدعو هذا الحشد إلى التراجع الآن والسماح للعمل الديموقراطي بأخذ مجراه”.

كما توجّه العديد من نجوم هوليوود إلى “تويتر” للتعليق على الاحتجاجات. إذ كتبت النجمة ليا ريميني: “نصلي من أجل بلدنا. أنا مشمئزة وحزينة جداً بسبب ما أشاهده. جبناء. مشينون. سنتجاوز هذه المرحلة”.

ميغان ماكين: “أحد أسوأ الأيام في تاريخ أميركا بأسره”.

شارلي دي أميليو: “هذا يوم صعب على بلدنا، قلبي مع الجميع وآمل فقط بأن يتمكن الجميع من البقاء بأمان وبعيداً عمن أي ضرر. أتمنى أن يكون كلّ من في منطقة واشنطن بخير!”.

مايكل كيتون: “تمّت مطاردتي وتعرّضت للغاز المسيل للدموع أثناء التظاهر خلال الحرب في السبعينات. ما لم تفعله الشرطة اليوم كان صادماً. لقد كانوا مستعدين للتحرّك خلال تظاهرات حركة حياة السود مهمة السلمية”.

كريس إيفانز: “أنا عاجز عن الكلام”.

بينك: “بصفتي مواطنة أميركية، وابنة لاثنين من محاربين سابقين وشقيقة آخر، أشعر بالخجل مما يحدث في واشنطن. نفاق، عار، إحراج. خروف منافق غير وطني يشرب السم. هذا يوم حزين لأميركا”.

أوكتافيا سبنسر: “لو كانت الانتخابات غير صالحة، فلا ينبغي أن يكون هؤلاء الأشخاص المنتخبون حديثاً في مناصبهم. كيف يمكنهم رفض الفائزين بالانتخابات، ودعم انتصاراتهم الخاصة؟”.

أرمي هامر: “يا أميركا هل أنت بخير؟”.

راشيل ليندسي: “هذه أميركا التي صوت لها نصف البلد”.

أشتون كوتشر: “ادعموا الانتقال السلمي للسلطة! هكذا تكونون وطنيين”.

كاردي بي: “المفارقة مضحكة جداً. ألم يتصرّف الناس كالحيوانات البرية في الصيف مطالبين بالعدالة والآن ماذا؟ دعوني أشاهد”.