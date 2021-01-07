“مرحبا” رابح صقر.. 24 أغنية و”مغامرة” الغناء باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تزامناً مع بداية العام الجديد، أطلق الفنان السعودي رابح صقر ألبومه الجديد “مرحبا” عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على “يوتيوب”، وهو اختار مطلع العام كموعد مميز للألبوم الذي طال انتظاره من قِبل المحبين بعد الإعلان عنه قبل أسابيع وحملة الترويج الإعلاني التي أطلقتها شركة “روتانا” ترويجاً للألبوم، حيث اختار صقر العودة برقم قياسي من الأغنيات وصلت إلى 24 أغنية دفعة واحدة تنوع حضوره فيها غناءً وتلحيناً مع أفكار جديدة لم يسبق أن قدمها سواءً على صعيد الأفكار أو الألحان بإشراف الملحنين محمد غازي وسهم.

كما عمل صقر على التعاون مع المستشار تركي آل الشيخ الاسم اللامع في مجال تأليف الأغنيات أخيراً، فأثمر التعاون بينه وبين صقر في خمس أغنيات إضافة لتعاونه مع أسماء بارزة في مجال الشعر مثل عبدالله بوراس وقوس.

وكان صقر قد اختار المغامرة بتقديم أغنيتين مصريتين في الألبوم للمرة الأولى في مسيرته الفنية عربوناً منه لحبّه للشعب المصري ولما قدمته مصر له طيلة سنوات غنائه.