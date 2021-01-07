إتفاق شراكة بين الصبّاح إخوان وشركة رايتكس برودكشن السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استكمالا لسنوات من التحالف الناجح الذي تم فيه انجاز العديد من الأعمال المتميزة وتطوير الكوادر المتخصصة ، نعلن عن توقيع عقد شراكة يجمع شركة الصبّاح إخوان سيدرز آرت وإحدى أهم الشركات السعودية رايتكس برودكشن، بهدف إنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية في السعودية والوطن العربي.

وقد تم منذ فترة شراء عدد من الروايات والقصص لكتاب سعوديين على أن يبدأ تنفيذها وتصويرها في الأسابيع المقبلة.

وتستثمر الشركتان خبرتهما الواسعة في هذا المجال ليثمر عن هذا التعاون، أهم الإنتاجات الدرامية والسينمائية من خلال مواضيع تعكس واقعنا على مختلف الأصعدة.

ونعلن من خلال هذه الشراكة، عن باكورة انتاجات ٢٠٢١ : مسلسل “لا حكم عليه” من بطولة قصي خولي، والذي انطلق منذ أيام عبر منصة “شاهد”. وقريباً يبدأ عرض مسلسل “أنا” من بطولة تيم حسن، أيضاً عبر “شاهد” ، ومسلسل “خرزة زرقة” من بطولة معتصم النهار عبر OSN.