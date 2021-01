طلاق كيم كارداشيان وكانييه ويست يتسبّب بخسائر فادحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد أشهر من الشائعات التي تفيد بأن علاقة كيم كارداشيان وكانييه ويست على شفير الانهيار، احتدمت التكهنات هذا الأسبوع بأن الثنائي الأشهر في العالم وأغناهم، قد يتجه إلى الطلاق. مع تقدير ثروتهما بـ2.1 مليار دولار، هناك الكثير من الأمور التي يمكن المساومة عليها، ولكن ما هو المبلغ الذي سيكون فعلاً على المحك إذا انفصلا؟

على الرغم من أن عائلة كارداشيان معروفة بالدراما، إلا أن تقسيم ال#ثروة قد يكون سهلاً جداً. من المحتمل أن يكون الزوجان قد أبرما عقداً قبل الزواج، نظراً للثروة التي ستكون على المحك وكونه زواج كارداشيان الثالث. إضافةً إلى ذلك، إن أكبر أصولهم مملوكة ومدارة بشكل مستقل، وكان للزوجين مداخيل منفصلة منذ زواجهما عام 2014. قد تزداد الأمور تعقيداً عندما يتعلق الأمر بالعقارات والأغراض المشتركة، بما في ذلك منزلهما في كالاباساس الذي يحتوي على مغسلة قيمتها 30 ألف دولار أميركي، إلا أنّ تلك الأشياء المشتركة تشكل أقل من 5٪ من مجموع أصولهما.

إليكم نظرة حول ما قد يتخلى عنه كلّ من كيم وكانييه، إذا انفصلا، والأصول التي من المحتمل أن يتنافسا عليها، بحسب موقع مجلة “فوربس”:

قيمة ثروة كانييه ويست: ١.٢٦ مليار دولار

ويست هو الأكثر ثراءً بين الزوجين لكن معظم ثروته غير سائلة ومقيّدة بعلامته التجارية.

شركة “Yeezy”: ١.٢٦ مليار دولار

مصدر ثروة ويست الأساسي، حيث يملك الأخير 100 ٪ من أسهم العلامة التجارية، والتي تشتهر بأحذيتها الرياضية الضخمة حيث يتخطى سعر الحذاء الـ200 دولار. ترتبط قيمة الشركة بشركة “Adidas” التي تصنع الأحذية وتسوّقها وتوزعها. يحصل ويست على نحو 11٪ من عائدات “Yeezy” السنوية، والتي وصلت إلى 1.3 مليار دولار تقريباً في عام 2019. وقدرت فوربس نسبة الأرباح في نيسان 2020 بـ1.26 مليار دولار.

قيمة ثروة كيم كارداشيان: ٧٥٠ مليون دولار

قد تكون ثروة كارداشيان أقل من زوجها، لكن ثروتها أكثر سيولة بكثير وأقل اعتماداً على علامتها التجارية وأهواء المستهلكين.

شركة KKW Beauty: ٥٠٠ مليون دولار

على غرار زوجها، يرتكز الجزء الأكبر من ثروة كارداشيان على علامتها التجارية التي تحمل اسمها. قدّرت مجلة “فوربس” في تشرين الأول أن قيمة من حصة كيم في شركة مستحضرات التجميل التي تبلغ 72٪ تصل إلى 500 مليون دولار.

النقود والاستثمارات الأخرى: ٢٥٠ مليون دولار

جنت كارداشيان الملايين خلال 13 عاماً من تصوير برنامج تلفزيون الواقع ” Keeping Up With the Kardashians “، ولعبتها الإلكترونية “Kim Kardashian: Hollywood” ومشاركتها في عدّة حملات إعلانية. ولكن جاء ربحها الأكبر من بيعها 20٪ من شركة “KKW Beauty” إلى شركة مستحضرات التجميل العملاقة “كوتي” مقابل 200 مليون دولار.

الأملاك المشتركة: ٧٠ مليون دولار

يمتلك الزوجان عدّة منازل معاً ولديهما قروض عقارية كثيرة، بما في ذلك قصرهما في كالاباساس بلوس أنجلس، وشقة سكنية في ميامي ومزرعتان في وايومنغ. وفقاً للوثائق التي أرسلها كانييه لـ”فوربس” العام الماضي، هناك أيضًا أعمال فنية تقدّر بـ5 ملايين دولار، وسيارات تقدّر بنحو 4 ملايين دولار، ومجوهرات بقيمة 3.2 ملايين دولار، وحتى مواشٍ تقدّر قيمتها بـ300 ألف دولار.

وتعود كيفيّة تقسيم ممتلكاتهم المشتركة بعد الطلاق إلى شروط العقد المبرم قبل زواجهما، إن كان فعلاً موجوداً، وإلى التسويات التي يستطيع المحامون التوصّل إليها.