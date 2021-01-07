“لأجل غير مسمى”.. فيسبوك يمدد الحظر المفروض على ترمب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: على خلفية اقتحام أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترمب الكابيتول، الأربعاء، أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، الخميس، أن حسابي ترمب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة “أسبوعين على الأقل”.

وقال زوكربيرغ في منشور على حسابه في فيسبوك: “نعتبر أن السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية”.

كما أضاف: “لذلك، فقد قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة”.