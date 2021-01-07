تعرفوا إلى موعد مهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكد منظمو مهرجان كان السينمائي الذي يقام في العادة في مايو، أن الحدث البارز سيُنظم في 2021، مع إمكان إرجائه إلى يونيو أو يوليو إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.

وأوضحت ناطقة باسم الملتقى السينمائي العالمي البارز الذي غاب العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، أن المنظمين يحتاجون إلى بعض الوقت لتقويم الوضع.

وحتى اللحظة، لا يزال المهرجان مبرمجاً في الفترة بين 11 و22 مايو. لكن يجري حالياً البحث في مروحة زمنية محتملة بين نهاية يونيو ونهاية يوليو تبعاً لتطورات الوضع الوبائي.

وأطاحت الجائحة بدورة 2020 من مهرجان كان، بينما نُظمت مهرجانات منافسة مثل برلين أو البندقية الذي أقيم في سبتمبر الماضي مع اعتماد تدابير صحية صارمة.

وسيقام أول مهرجان سينمائي دولي كبير هذا العام في برلين مارس المقبل ولكن بنسخة غير كلاسيكية ستُنظم عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19، على أن تقام عروض مفتوحة للجمهور في يونيو.