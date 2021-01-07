بعد تصريحاتها حول "غدر الصُحاب".. هنا الزاهد تعلق على أزمة حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على دعم الفنانة حورية فرغلي بعد تصريحاتها الأخيرة حول حالتها الصحية وتخلي عدد كبير من أصدقائها عنها في أزمتها.

وعبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها على "إنستجرام"، نشرت هنا الزاهد صورة لحورية فرغلي وعلقت عليها: "الجميلة من الداخل والخارج".

حورية فرغلي كانت صرحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، قالت خلالها: "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطردت: "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق ما بين شكلي قبل كدة، ودلوقتي، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقى ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".