إيرادات الأربعاء.. "ريما" يحافظ على الصدارة و"حظر تجول" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال التسعة مجتمعة أمس الأربعاء 6 يناير، إيرادات قُدرت بـ161 ألفا و4 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

ريما

نجح فيلم "ريما" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر شباك التذاكر، بعد تحقيقه 50 ألفا و634 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 32 ألفا و485 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الثالث، محققًا 28 ألفا و353 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

حظر تجول

في المركز الرابع يأتي فيلم "حظر تجول"، وحقق 16 ألفًا و608 جنيهات.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.

صابر وراضي

وفاز بالمركز الخامس فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 13 ألفًا و222 جنيهًا.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

خان تيولا

فاز بالمركز السادس فيلم "خان تيولا"، وحقق 5 آلاف و507 جنيهات.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

عفريت ترانزيت

في المركز السابع جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 5 آلاف و335 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

زنزانة 7

ذهب المركز الثامن لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 5 آلاف و69 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

وفي المركز التاسع جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 3 آلاف و791 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.