في رسالة شديدة اللهجة لرامي صبري..تامر حسين: لن أقبل الاعتذار إلا في العلن

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الشاعر تامر حسين، صاحب كلمات أغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب، رسالة شديدة اللهجة خاصة بالأزمة الأخيرة مع الفنان رامي صبري،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بدأ تامر حديثه قائلاً:"السيرة الذاتية واسمك وسمعتك (الفنان الحقيقى) بيبنيهم فى سنين عشان يكوِن المصداقية تلاقى ناس لوجه الله بتدافع

عنه وعن أخلاقه وعن مبادئه مش محتاج التراس ودفع فلوس وأكونتات وهمية تنشر الباطل والله دول ١٠ أكونتات أو ١٤ أكونت قصاد ألفات المحترمين الطبيعين ومن غير أى وسيط".

وتعليقاً على أي نية اعتذار من رامي صبري، قال:"لن أقبل غير الإعتذار فى العلن عن كدبه غير أخلاقية زى ما الغلط حصل فى العلن ومش عيب نعتذر فى الغلط مفيش كبير ع الغلط".

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يذكر ان الأزمة قد بدأت بعد إعلان صبري عن غضبه من الملحن عزيز الشافعي، من ارساله لأغنية "شكراً" لـ ياب في نفس الوقت الذي يعمل

فه صبري على الأغنية، واستكمل حديثه قائلاً:"ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع أغنية شكرًا كده للي سبنا اغنيه زي ماانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره اخري".

"شكراً"، هي آخر أغنيات دياب التي طرحها ضمن ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، الذي طرحه عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهير، إضافة إلى مقاطع غنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير "]وتيوب".

حصلت شكراً على نجاح جماهيري كبير، وتصدّرت محركات البحث المختلفة فور صدورها، نظراً لجديد موضوعها على أغنيات دياب التي لم يقدمه من قبل في ألبوماته السابقة.