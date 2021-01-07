27 يناير..جلسة غنائية مع أصالة وعبادي الجوهر عبر "انستجرام"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة، لجلستها الغنائية "أون لاين"، وذلك حسب ماأعلنت الشركة الراعية للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يذاع الحفل عبر تطبيق "انستجرام"، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير، بمشاركة الفنان الكبير عبادي الجوهر، وذلك ضمن فعاليات حفلات الـ "أون لاين" التي بدأت منذ بدية جائحة كورونا التي أصابت العام مطلع عام 2020

يذكر أن أصالة قد أحييت

آخر جلساتها الغنائية خلال نوفمبر الماضي عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة، إضافة إلى طرح ألبومها الجديد "لاتستسلم"، الذي تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول،ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من

مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

بجانب أغنية "الفرق كبير"، التي طرحت في نوفمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة، كلمات:تركي أل الشيخ، ألحان:نواف العبد الله، ويقول مطلعها"هذا حبي وهذا حبك شايف الفرق الكبير انا من قلبي أحبك واخلص بحبك كثير وأنت قلبك ماهو قلبك ليتك تحب بضمير بين حبي وبين حبك شايف الفرق الكبير ".