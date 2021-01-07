تفاصيل خلاف عزيز الشافعي ورامي صبري ودور عمرو دياب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المطرب المصري رامي صبري ما تردد حول وجود خلاف مباشر بينه وبين عمرو دياب بسبب أغنية "شكرا".

وأوضح رامي صبري أنه يحترم الفنان عمرو دياب، وليس للأخير دخل في الخلاف بينه وبين عزيز الشافعي وتامر حسين.

وعبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام" وجه رامي صبري رسالة إلى عمرو دياب قائلا: "عمرو دياب فنان كبير وتاريخ عظيم وجمهور أعظم لا يقارن بأحد وأنا أحبه وأحترمه".

وأضاف رامي صبري: "بوست الأغنية اللي نزلته ليس له علاقة تماما بعمرو دياب إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين، وشكرا".





وكان رامي صبري عبر عن استيائه من الملحن عزيز الشافعي، وكتب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي، ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

بدوره رد عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليا بعد كده يقلل منه حتى لو تجاوز، ورغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما أشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه.. وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي بأننا ما نشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".



