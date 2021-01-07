بعد وفاته بسبب كورونا.. جورج قرداحي ينعى صديقه جورج بشير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعى الإعلامي جورج قرداحي الكاتب الصحفي اللبناني جورج بشير، الذي توفي اليوم الخميس إثر أصابته بفيروس الكورونا، ووصف الراحل بالمجاهد والشجاع وصديق الضعفاء.

قرداحي نعى الراحل، وكتب:" صديقي وأخي جورج بشير في ذمة الله، ما أبشع هذا الخبر، وما أقساه، حين ينزل عليك كالكارثة، فتشعر أن جزءا منك قد هوى، جزءا، من الصحبة الصادقة، ومن الذكريات الجميلة، ومن المواقف الثابتة، ومن الإيمان المشترك، والنظرة المتوافقة حول مجمل شؤون الوطن والدين والأخلاق"

وأضاف،:" أخي جورج، أيها الوفي، والمحب، والمجاهد والشجاع، أيها العصاميُّ الكامل والإعلامي المتألق، يا صديق الملوك والرؤساء والسياسيين والناجحين، وفي نفس الوقت، يا صديق الضعفاء والمظلومين والفقراء والمحتاجين، ويا خادم الحق وحارس الوطن، سوف أفتقدك كثيرا كما سيفتقدك مثلي الكثيرون من أصدقائك الذين أدمى رحيلك قلوبهم، وسوف تبقى ذكراك حيّةً في نفوسنا ما حيينا، رحمات الله عليك ومكانك بين الأنقياء والصالحين".

الكاتب الصحفي اللبناني جورج بشير توفي اليوم إثر إصابته بالجلطة، بعد معاناة الإصابة بفيروس كورونا.