"أكل صرصار وخلع ضرسه دون بينج".. معلومات عن نيكولاس كيدج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 7 يناير 1964، ولد النجم الأمريكي الوسيم نيكولاس كيدج، الذي يعتبر واحدا من أشهر نجوم السينما الأمريكية.

النجم المثير للجدل، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57، وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن نيكولاس كيدج:

_ من أصول إيطالية، ولد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

_ بدأ مسيرته الفنية عام 1981.

_ عرف عنه أنه نجم غريب الأطوار فقد قام بأكل "صرصار" أثناء تصوير فيلم "قبلة مصاص الدماء" عام 1989.

_ وفي أحد الأفلام أيضا قام بخلع ضرسه دون اللجوء للبنج.

_ حصل على جائزة الأوسكار عن فيلمه "مغادرة لاس فيجاس".

_ ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه بدد قرابة 150 مليون دولار من ثروته

_ أوضح تقرير نشرته الصحيفة أنه اشترى قلعة ومنزل بـ 25 مليون دولار، فضلًا عن جماجم ديناصورات، ما جعل الممثل الشهير يصل إلى مسائلة ضريبية بحوالي 14 مليون دولار

_ كان الممثل يملك 15 منزلاً، من بينها منازل في نيوبورت بيتش وكاليفورنيا، وقلعة "تاريخية" في نيو أورليانز

كما اشترى 4 يخوت فاخرة ما بين 2000 و2007، يبلغ سعر الواحد منهم نحو 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أنه كان يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة، من بينها 9 سيارات رولز رويس وأخرى فيراري إينزو وواحدة من نوع لامبورغيني، اشتراها خلال مزاد عام 1997.

_ قال في مقابلة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2017، إنه تحدى كل الظروف للمجيء لمصر، بعد وقوع حادث إرهابي، وأعرب عن شعوره بالأسى تجاه ذلك.

_ في 2007 قام بشراء منزل قاتلة متسلسلة، وقيل إن المنزل مهجور، حتى يتمكن من كتابة رواية رعب، وبعد عامين فقط قام برهن المنزل ولم ينته من كتابة الرواية.