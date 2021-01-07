فن ومشاهير

تعرف على موعد أحدث عروض "مسرح مصر "

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "الخاتم"

تدور أحداث مسرحية "الخاتم"، حول محاولة شاب بمُساعدة صديقه سرقة خاتم من متجر للمجوهرات لإعادته لوالدته التي قامت ببيعه بسبب أزمة مالية، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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