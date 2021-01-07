خاص- تعرف على سبب تأجيل محمد منير أغنية "فينك ياحبيبي".. ولمن غناها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قرر الفنان محمد منير تأجيل طرح أحدث أغانيه "فينك يا حبيبي"، إلى يوم الاثنين المقبل، بدلا من الثلاثاء الماضي، ليتزامن موعد طرحها مع حلول الذكرى السنوية الأولى لرحيل رفيق مشواره ابن عمه وشقيق زوجته ومدير أعماله محمود أبا اليزيد.

منير اختار أغنية "فينك ياحبيبي" ليقدمها لروح الراحل محمود، الذي توفي صباح السبت 11 يناير2020، وهي من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية "فينك ياحبيبي يادنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك عامل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يامسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش أخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، ياطير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال قرب، سنين وقلوبنا بتتعذب احكيله أوصف له حالتنا".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة

وتوزيع رومان بونكا