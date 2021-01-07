بعد أزمة "شكرًا"..(أغنيات )أخذها مطربو مصر من عمرو دياب "رسميًا"

ياسر رشاد - القاهرة - تمتلىء الساحة الغنائية المصرية، بعدد من الأغنيات التي من الممكن أن يغنيها أكثر من مطرب بأشكال غنائية مختلفة خاصة لكلاً منهم، لكن عندما يتم التعاقد بشكل رسمي وقانوني على امتلاك مطرب ما لـ أغنية بعينها يكون للأمر أبعاد مختلفة في الحقوق الملكية الفكرية للأغنية التي يمتكلها صانعوها بدايةً من المؤلف مرورا بالملحن والموزع الموسيقي ومهندس الصوت وصولاً للمطرب.

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شهدت الساعات القليلة الماضية عراك غنائي بين الفنان رامي صبري وصانعي أغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب، التي طرحت أخيرًا ضمن أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء"، إذ بدأت بمنشور لـ رامي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يتهم فيها ملحن الأغنية عزيز الشافعي بإعطاء أغنية "شكرًا" لـ دياب.

أثناء عمل رامي عليها كما حدث في أغنية زي ماانتي، وجاء المنشور كالتالي"ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع أغنية شكرًا كده للي سبنا أغنية زي ماأنتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره أخرى".

فمن المعروف لمحبي الهضبة ومتابعينه، أنه على مدار مشواره الفني الذي يزيد

عن 30 عامًا، قام بغناء عدد من مقاطع أغانيه في حفلاته، لنرى بعدها إصدار تلك الأغنيات بأصوات مطربين آخرين.

أغنية "وهي عاملة إيه دلوقت" بين دياب والكينج محد منير

بداية من الكينج محمد منير ، في أغنية "وهي عاملة إيه دلوقت"، التي كشف ملحنها عصام كاريكا في تصريحات تلفزيونية سابقة انها كانت في الأصل لـ منير، وجاء تصريحه كالآتي"في أول تعامل بيني وبين دياب سألني بالحرف: مش عامل حاجة لمحمد منير؟ ، فقدمت له جزء لحني من الأغنية على "بيانو"، فسألني هل قمتها لمنير؟ أجبته: لم أقدمها له بعد، ف على الفور قال لي اعجبتني هذه الأغنية كثيراً، وذهبنا بها على الفور للموزع طارق مدكور والمؤلف بهاء الدين محمد لتكتمل أركان الأغنية"

"وهي عاملة إيه لوقت" تم طرحها عام 2000 ضمن ألبوم "تملي معاك" وحققت نجاح جماهيري ضخم، مازال مستمر حتى الآن، ويقدمها دياب حفلاته بالرغم من مرور أكثر من 20 عامًا عليها.

أغنية "روح قلبي" من عمرو ياب..و"آن الأوان" لـ محمد حماقي

تأتي أغنية "روح قلبي"، التي طرحها دياب بشكل غير رسمي في ألبوم أو بشكل منفرد، التي كتبها الشاعر خالد تاج الدين، بعدها وجدنا الفنان محمد حماقي يطرحها رسميًا في أولى ألبوماته "خلينا نعيش" بعنوان "آن الأوان"، بشكل موسيقي مختلف عما قدمه دياب، باختلاف في مطلع الأغنية مع ترك "سينيو" الأغنية كما هو.

روح قلبي لـ حماقي، من كلمات:خال تاج الدين، ألحان : عمرو مصطفى، توزيع:طارق مدكور.

أغنية "صدقتني" من محمد محيي.. و"مش قلتلك" لـ دياب

وأتى الفنان محمد محي بأغنية "صدقتني" في ألبوم "أغلى الناس" الذي تم طرحه عام 1995، حيث قدمها دياب بشكل غير رسمي بعنوان "مش قلتلك"، واستمر نجاح الأغنية بسختيها من محي ودياب.

أغنية "لسه حبيبي" من دياب "عفوياً إلى مصطفى قمر رسمياً

أما الفنان مصطفى قمر استطاع الحصول على أغنته "لسه حبايب" عام 2006، ضمن ألبوم "هي"، بعد أن قدمها دياب في إحدى حفلاته بشكل عفوي مع جمهوره عام 2003

أغنية "بتحبيه" من "دندنة" دياب إلى هاني شاكر رسمياً

وجاءت أغنية "بتحبيه" للفنان هاني شاكر التي طرحها عام 2005، ضمن ألبوم "قربني ليك"، بعد أن غناها دياب أيضاً في إحدى حفلاته الغنائية مع جمهوره وحصلت على تفاعل جماهيري كبير منهم وقت الحفلة، لكنه لم يطرحها بشكل رسمي إلى أن أخذها شاكر وطرحها في ألبومه.

فهناك مساحة كافية لعرض كافة الأشكال الغنائية على جميع المطربين أصحاب أماكن بارزة في الساحة الغنائية، وجميعهم يمتلكون حق أخذها وتقديمها، إن لم يتم كتابة عقد رسمي لها بامتلاك مطرب بعينه لها.