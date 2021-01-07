(الليلة) وزارة الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتعرض فى التاسعة مساء فيلم ملح الارض من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالى للسينما باكاديمية الفنون من اخراج بيشوي اشرف عن قصة دير الأنبا أنطونيوس.

ويروى القصه الحقيقيه للأب عازر أنتوني الأستاذ الجامعي الذي تخلي عن حياته في أستراليا وذهب فى رحلة للبحث عن الله والحريه

وبذلك لينتهى به المطاف كراهب مسيحي قبطي يعيش في عزله علي جبل القلزم بالبحر الأحمر .

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يليه وفى العاشرة مساء يبث حفل مسجل للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة المايسترو سباستين مولر ومشاركة مؤسسه عازف العود باسم درويش وكل من عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس

عبد الدايم ، المطرب الكبير على الحجار وكورال الكاروز للمرنم القبطى ماهر فايز .

عازف الاوبوا وسام امين ويتضمن مزيج فنى يجمع بين الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية تمت صياغتها موسيقياً باسلوب مبتكر يحمل طابع موسيقى الجاز منه سيوه – عنبر – بكره –اربسكان – سوا – الاسكندرية – سلطان – سكون – اللحن النوبي استغفار – نغمة الاوتار – البحر - مفرقتيش – بعرف اقول – مين يدوق الحب - لك الحمد من الشعر الصوفى – شابب على طراطيف عنوانى – دعاء لله .