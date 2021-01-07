شكرا لقرائتكم لأول مرة.. ابنة شيرين عبدالوهاب تغني وتخطف الأنظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "ابن البط عوام".. بهذه الكلمات أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي خطفت الأنظار، بعد نشر أول مقطع فيديو لها على "إنستغرام" وهي تغني باللغة الإنجليزية.

وتم نشر الفيديو وتداوله عبر عدة حسابات تتبع المعجبين بصاحبة "آه ياليل"، وقد تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب، وظهرت ابنتها الصغرى هنا أمام ميكرفون محترف، وبجانبها صورة كبيرة لوالدتها.

كما أكد عدد كبير من المشاهدين في التعليقات على موهبتها وجمال صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء.

يذكر أن هنا هي الابنة الثانية لشيرين عبد الوهاب من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، بالإضافة إلى شقيقتها الكبرى مريم.