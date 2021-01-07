شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: أنتظر وصول لقاح كورونا إلى لبنان لأكون أول من يأخذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم راغب علامة انتظاره وصول لقاح كورونا إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه، متراجعاً عن موقفه السابق، وتحدث راغب، خلال فيديو نشره عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا "من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، أنا منتظر ليوصل اللقاح على لبنان لأكون أول واحد يأخذه".



راغب علامة

والتقى النجم راغب علامة مع الهضبة عمرو دياب، الأسبوع الماضى فى دبى، حيث أظهر "فيديو" لقاءهما فى مدينة دبى خلال رأس السنة انعكست لجمهورها روح المحبة والمودة بين النجمين.

وظهر النجم راغب علامة، من خلال الفيديو، حيث هنأ الهضبة بألبومه الحديد "يا أنا يا لاء"، قائلاً: "أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء"، ورد النجم عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: "يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أنى شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.