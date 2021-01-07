شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجوم هوليوود عن الأحداث الدامية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عدد من نجوم هوليوود مع أحداث الشغب وقعت أمس فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى كان بسببها اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتحريض على العنف والترهيب، فاستخدم النجوم صفحاتهم على "تويتر" كمنصات لعرض آرائهم.

فكان من أبرز النجوم الذين تفاعلوا بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعى هى نجمة الراب الشهيرة كاردى بى، التى كتبت متسائلة: "أين الحرس الوطني؟"، لتعود النجمة الشهيرة بتويتة ثانية كتبت فيها: "ألم يكن الناس مجرد حيوانات برية فى الصيف للمطالبة بالعدالة والآن؟".

أما الممثلة العالمى عيسى راى من خلال صفحتها على "تويتر" أن الأمر حقا مثير للاشمئزاز.

فى حين قال النجم العالمى آشتون كوتشر عبر حسابه على "تويتر": "أدعم الانتقال السلمى للسلطة !! هذا هو كونك وطنى".

فى حين عبر النجم العالمى كريس إيفانز عن صدمته بما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية الآن، فكتب النجم الشهير على "تويتر" أنه عاجز عن الكلام.



زاك براف

والممثل الأمريكى زاك براف الذى استخدم حسابه على " تويتر " يتحدث عن الأحداث الجارية ليؤكد: "أنا سعيد لأن أبى ليس على قيد الحياة لرؤية ذلك"، في حين وصفت النجمة العالمية زندايا ما يحدث الآن "بالإرهاب".