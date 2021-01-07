شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد فى صورة كوميدية: تعامد الشمس على وجه ميدان رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد الفنان سليمان عيد على مداعبة متابعيه بطريقة كوميدية من آن لآخر عبر السوشيال ميديا، ولكن مؤخراً ظهر عيد بلقطة طريفة أخرى من خلال أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام وهو يمازح متابعيه بطريقة كوميدية على طريقة الملك رمسيس، وتعامد الشمس عليه، حيث ظهر والشمس مسلطة على وجهه تماماً، وكتب، "تعامد الشمس على وجه ميدان رمسيس".



سليمان عيد والشمس على وجهه

وكان الفنان سليمان عيد، تقمص شخصية المرشد السياحى خلال زيارته إلى أحد الأماكن الأثرية فى محافظة أسوان فى وقت سابق، برفقة أسرته، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو كوميدى تناول فيه آلهة الفراعنة على طريقته الكوميدية.



سليمان عيد على انستجرام

كما نشر عيد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورا له خلال تواجده مع أسرته فى رحلة نيلية، أمام أحد الفنادق المشهورة فى زهرة الجنوب، وفى صورة مع زوجته من المركب النيلى، اتبعها قائلا: "شريكة حياتى ونصى الأولانى".

وكان الفنان سليمان عيد، قال فى تصريحات سابقة لتليفزيون ”الخليج 365”، إنه تجمعه علاقة صداقة قوية وذكريات عديدة بالفنان أحمد السقا، مضيفًا أنه يعتبر نفسه "وش السعد" على السقا، وينتظر نجاح أعماله الذى يعتبره نجاح شخصى له.

وأضاف عيد فى مداخلة هاتفية، أنه وقت مشاركة الفنان أحمد السقا فى فيلم همام فى أمستردام، عرض العديد من المخرجين على السقا أدوار بطولة ثانية وثالثة فى أعمال عديدة، ولكن سليمان عيد نصحه بالانتظار حتى عرض فيلم همام فى أمستردام، حيث كان يرى أن دوره "عالمى"، وعلى الرغم من غضب أحمد السقا من رفضه للأدوار فى ذلك الوقت، إلا أنه بعدما عمل بنصيحة سليمان عيد ثم بدأت أدوار البطولة تنهال عليه.