شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تستقبل السنة الجديدة بـ "لوك" جرىء ومختلف.. وجمهورها: دايما مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة التونسية لطيفة حرصت على أن تقوم بتغيير اللوك الخاص بها وأن يكون ظهورها خلال 2021 مختلفا، حيث قامت بتغيير اللوك الخاص بها حينما فاجأت متابعيها وجمهورها مؤخراً، وظهرت بلوك مغايرا تماماً عما اعتادوه عبر حسابها على موقع انستجرام، حينما ميز اللون الأحمر شعرها، وما إن نشرت الصورة حتى انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن أعجبوا باللوك الجديد.



لطيفة خلال الصورة وتعليقات متابعيها

من ناحية أخرى سبق وظهرت الفنانة لطيفة خلال آخر ظهور لها أثناء الاحتفال بالكريسماس برفقة أصدقائها عبر حسابها الشخصى عبر موقع "انستجرام ". وعلقت لطيفة على الصورة، آنذاك قائلة، "أنا فرحانة وسعيدة جدا بانى بشوف احبابى وصحابى اللى بقالى سنين برشة ماشوفتهومش فى تونس.. دبى جمعتنا كلنا .. فرحانة انى بودع ٢٠٢٠ مع اغلى الناس ".



الفنانة لطيفة

كما طرحت المطربة لطيفة مؤخرا أغنية بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.

يذكر أن آخر ألبومات لطيفة حمل اسم "أقوى واحدة"، وضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.