شكرا لقرائتكم خبر عن "باى باى".. عمر كمال يروج لمهرجان جديد مع أحمد موزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب عمر كمال لأغنيته الجديدة "باى باى" من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث أعلن عن طرح فيديو كليب الأغنية قريباً، حيث ظهر خلال فيديو مع المغنى أحمد موزة، أثناء غنائهما مقطع منها، وكتب "عمر كمال وأحمد موزة، باى باى.. قريباً"، وتقول الأغنية ببدايتها: "يلا نسقف للواطيين، اللى باعونى علشان جنيهين".



عمر كمال واحمد موزة

من ناحية أخرى شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بفيديو مع حمو بيكا بعد الصلح بينهما منذ فترة، وظهر به خلال تعليم بيكا طريقة النطق الصحيحة لأغنية "last Christmas" للمطرب العالمى جورج مايكل، وعندما أخطأ عمر كمال فى ترديد كلمات الأغنية، علق عليه بيكا: "هو أنت كدة بتعلمنى ده أنا وأنت عايزين اللى يعلمنا"، وكتب عمر كمال معلقا على الفيديو "عمر وبيكا بيقولكم لاست كريسماس".

وكان مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال قد تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، بدعوى وجود خلافات بينهما وصلت لحد تبادل الشتائم والاتهامات عبر حساباتهما على موقع "فيس بوك"، لكن بعد تحقيق ما تمنياه وهو استمرار الحديث عنهما لأيام لتحقيق المزيد من الشهرة أو للترويج لعمل جديد لهما، وكما يطلق عليه البعض "ركوب التريند"، أعلن عمر كمال التصالح مع حمو بيكا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" فى جلسة صلح.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام" من جلسة صلح بينهما، وعلّق عليه "بعد قاعدة الصلح مع بيكا"، وظهر عمر كمال وهو يمازح بيكا ويسخر من طريقته ويتبادلان المشاكسات حيث قال له "خليك كلاس شوية وظبط طريقتك فى الكلام"، ليرد بيكا، "إنت تعرف إيه عن الكلاس".