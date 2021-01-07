شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: عمرو دياب فنان كبير وتاريخ عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان رامي صبرى، وجود خلاف بينه وبين الهضبة عمرو دياب، قائلا إن الموضوع يخص الملحن عزيز الشافعى، بعدما باع للنجم عمرو دياب أغنية، كانا يعملان على طرحها سويا.

وكتب رامي صبري عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، قائلا:" "عمرو دياب، فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد، وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللي نزلته أمس، ليس له علاقة بعمرو تماما، إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين، شكرا".



رامى صبرى

وكان قد أعلن المطرب رامى صبرى عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

وفي رد الشاعر والملحن عزيز الشافعى على كلام المطرب رامى صبرى بعدم التعامل معه قائلا على صفحته الفيس بوك : "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز" .

وأضاف:"رغم إن كلامه كله مالوش أي اساس من الصحة، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا" .