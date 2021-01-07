شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ الحلقه 9 .. أحمد زاهر يعرض الزواج على مى عمر سراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لؤلؤ الحلقه 9 تطورات جديدة شهدتها أحداث مسلسل النجمة مى عمر وهو انهيارها بعد ما علمت أن طارق – أحمد زاهر رجل متزوج وطلبت منه أن يبتعد عنها، كما شهدت اعتراف أحمد زاهر بحبه لها، وعرضه الزواج منها سرا.

لؤلؤ الحلقه 9 توالت أحداثها بضرب لؤلؤ لـ داليا - هيدى كرم، زوجة طارق بالحذاء فى أحد المطاعم، واختتمت الحلقة بظهور والد لؤلؤ سيد وهو يتعرف على هويتها فى البنك.

لؤلؤ الحلقه 9 تصدرت تريند جوجل حيث حققت صدى جماهيريا كبيرا فى بداية عرضها، ونالت إشادات من متابعى السوشيال ميديا لما حملته من أحداث مشوقة.

لؤلؤ الحلقه 9 سيطرت على تريند موقع يوتيوب فى مصر بـ 4 مقاطع، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والإمارات على مدار الأيام الماضية، هذا بالإضافة إلى تحقيق الأغانى التى غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من الحلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك.