شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضربه معلم 35 .. رانيا فريد شوقى تطلب الطلاق من محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل ضربة معلم الحلقة 35 شهدت تطورات كبيرة، حيث طلبت "تباهى" رانيا فريد شوقى، الطلاق من "جابر" والذى يجسد دوره الفنان محمد رجب، بعد تصاعد الخلافات بينهما، ويكون هناك العديد من المفاجآت تشهدها الحلقات المقبلة بعد طلاق تباهى، فيتزوج محمد رجب من الفنانة هاجر أحمد فى نهاية الحلقات.

مسلسل ضربه معلم تدور أحداث المسلسل حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شىء فى العمل ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقى ورياض الخولى ومحمد نجاتى ومحمد عز ومحسن منصور ومى سليم وسلوى عثمان وياسمين البشبيشي ومحسن منصور وإنعام سالوسة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل ضربه معلم تعرض حلقاته من يوم السبت إلي الأربعاء الساعة 8 مساءً وتعاد فى الساعة 12 من منتصف الليل على قناة CBC.