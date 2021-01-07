رامي صبري: "البوست اللي نزلته أمس ليس له علاقة بعمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق الفنان رامي صبري على خلافه مع الملحن عزيز الشافعي، بعدما كتب أن الأخير أخذ منه أغنية "شكرا للي سابنا" وأعطاها للفنان عمرو دياب.

وكتب "صبري": "عمرو دياب فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد، وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللي نزلته أمس، ليس له علاقة بعمرو تماما، إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين، شكرا".

وكان الفنان رامي صبري، قد قرر عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي مرة أخرى، وكتب عبر حسابه على فيسبوك أمس: "ولتاني مرة، الملحن عزيز الشافعي، ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي .. لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

ورد "الشافعي" على رامي صبري قائلا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما أشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بأننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا".