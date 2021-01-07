خاص- تفاصيل دويتو تامر حسني وآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"خطيرة في حلاوتها" تعليق وصف به الفنان آسر ياسين الأغنية التي يشارك في غنائها مع الفنان تامر حسني، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف عن التفاصيل.

مصادر مقربة من الفنان تامر حسني كشفت لـ"الخليج 365"، تفاصيل العمل على الأغنية، وقالت:"هي من كلمات الشاعر حمادة السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس، وكان الفنان تامر حسني، قد ضمها لألبومه بعد استماعه لها في أغسطس 2020".

وأضاف المصدر :"بالبداية كان يعد تامر لتقديمها منفردا، لكنه وجد أن موضوعها الإجتماعي يسمح بمشاركته غنائها مع أخرين، وفي منتصف ديسمبر الماضي جاءت فكرة تواجد الفنان آسر ياسين معه، على أن يقدم مقاطع بطريقة أغاني الراب، وبالفعل قام مؤلفها الشاعر حمادة السيد بإضافة مقاطع جديدة لكلمات الأغنية الأصلية".

واختتم المصدر،" آسر ياسين يشارك أيضا مع تامر حسني في أداء مشاهد درامية بالكليب، إلى جانب الغناء، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية لعرضه".

آسر ياسين قام من قبل بإخراج كليبات أغاني"أهواك" للفنان أبو، و"الاختلاف المؤتلف" التي قدمتها فرقة وسط البلد، وشارك بالغناء مع نيللي كريم في مهرجان "مليونير".

آسر خلال ظهوره الخميس الماضي في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، وصف الأغنية التي يشارك في تقديمها مع الفنان تامر حسني، وقال: "كانت خطيرة في حلاوتها الكيمياء اشتغلت.