الليلة.. عروض "بيت المسرح" تعود من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، ان عروض البيت الفني للمسرح تعود لتنير مسارحه من جديد وذلك ابتداء من اليوم الخميس ٧ يناير، والذي يواكب إحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وذلك عقب إنتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري والذي استضافت فعالياته المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح .

يعود من جديد عرض "عيلة الفقري " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، و ذلك أيام الخميس و الجمعة و السبت في الثامنة و النصف مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

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العرض بطولة محمد الصاوى ، فاطمة الكاشف ، أحمد شمس ، ماهر محمود ، أيمن بشاي، نهاد سعيد ، منة المصري ، مجدي عبد الحليم ، أشرف عبد

الفضيل ،محمود الهنيدي ،إيهاب شهاب ،ديكور محمد هاشم ، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من تأليف أحمد الملوانى ، و من إخراج محمد متولي.

بينما يعود عرض " جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح أيام الخميس و الجمعة و السبت في تمام السابعة و النصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة ، العرض من بطولة من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي،

من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.

أما فرقة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح فتقدم عرض " ريسايكل " أيا الخميس و الجمعة والأحد من كل أسبوع في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات ، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،ازياء عبير البدراوي، صياغة و اخراج محمد الصغير.

و للأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح عرض " زهرة اللوتس" أيام الخميس و الجمعة و السبت في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة، العرض بطولة سيد جبر ، إيناس نور ، حمدي العربي، منصور عبد القادر ، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة ، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي و من إخراج محمد حجاج.

جدير بالذكر ان جميع مسارح البيت الفني للمسرح تلتزم بكافة الاجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية داخل المسارح حفاظا على صحة الجميع من اجراءات التباعد الاجتماعي و الالتزام بارتداء الكمامات و التعقيم.