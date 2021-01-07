الثقافة تعلن بدء تلقي طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من "ابدأ حلمك"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح والتى تنطلق في 5 محافظات هى بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان.

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تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير

وحتي منتصف فبراير المقبل.



قالت "عبد الدايم" إن ورشة ابدأ حلمك تعد أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وأضافت أنها تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي.

وتابعت: "باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم

في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التى تم تنفيذها فى محافظات أسيوط، الفيوم، الشرقية شهدت إقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا.

يشار أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك تقام عقب انتهاء فترة التقديم حيث يستمر أعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتي شهر أغسطس علي أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر كما يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.