فيديو.. حاتم فهمي يطرح أغنية "ملقتش راحتي"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب حاتم فهمي أغنيته الجديدة "ملقتش راحتي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويشار إلى أن تعاون حاتم في أغنيته الجديدة مع الشاعر والملحن عمر الشربيني، توزيع وليد شراقي، وتجاوزت الأغنيه حاجز الـ 400 ألف مشاهدة.

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وتعد الأغنية هي الثانية لحاتم فهمي من ألبوم "تقيل وهادي" بعد أن طرح أغنية حملت الاسم نفسه من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الأغنية:-



مالقتش راحتي معاك لقيتها ف بعااادك

يالي انت كنت ملااك بعدت بعنااادك

امشي ابعد و سيبني امشي ارجوك ماتحلمش

اني ارجع تاني ليك

ايااام عيشناها و تعبنا و الحل اهو ف ايدنا

مانعدش دى الاياام

مابقتش باقى عليك إرتحت ف بعادي

انا عشت عُمرى ارضيك ضاع وقتي ع الفاضي

امشي ابعد و سيبني امشي ارجوك ماتحلمش

إني ارجع تاني ليك